Thessa Helmholt derde bij voorleeswedstrijd

Thessa Helmholt van CBS ‘t Oegh in Munnekezijl is derde geworden bij de provinciale finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in Fryslân. Pieter van Aalst van de Dr. Algraschool uit Leeuwarden werd eerste, gevolgd door Famke Blom van ABBS de Skulpe uit Hindeloopen.

Op 23 mei aanstaande zal Pieter de provincie Fryslân vertegenwoordigen tijdens de extra feestelijke 25ste landelijke finale van De Nationale Voorleeswedstrijd in De Schouwburg in Amstelveen. De uiteindelijke winnaar mag zich een jaar lang ‘De Nationale Voorleeskampioen 2018’ noemen. Daarnaast wordt De Nationale Voorleeskampioen een jaar lang kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum. Hij of zij heeft een belangrijke rol bij de start van tentoonstellingen en evenementen en ziet er op toe dat het museum leuke dingen organiseert voor kinderen van 3 tot en met 13 jaar.

In totaal deden er 199 kinderen uit de provincie mee. Eerst op school, daarna in de kwart - en halve finales en vervolgens tijdens de provinciale finale. De provinciale finale werd georganiseerd door Bibliotheekservice Fryslân. In heel Nederland hebben 3474 scholen hun schoolkampioen opgegeven voor de vervolgrondes in hun provincie.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd wordt dit jaar voor de 25ste keer gehouden en is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Meer informatie via de website: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.