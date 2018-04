Markt voor Roemenië

Kollumerzwaag De opbrengst is bestemd voor het Roemenië-project, dat al enkele jaren door leden van beide gemeenten wordt ondersteund. Aan het eind van de ochtend was 965 euro verdiend. Het geld wordt onder andere besteed aan het zomerkamp, dat in augustus van dit jaar wordt gehouden in het zigeunerdorpje Calimanesti.

Sinds januari 2012 ondersteunt de Baptisten Gemeente van Noardbuergum in samenwerking met een aantal leden van de Baptisten gemeente in Kollumerzwaag een kleine zustergemeente in San Georgiu de Padure in Roemenie door te voorzien in het salaris van hun voorgangers echtpaar Ist van en Melinda Dezsi. Er is een vaste groep sponsors, die trouw daarvoor elke maand hun bijdrage levert.

Dit voorgangersechtpaar is werkzaam in het Hongaars sprekende deel van Roemenië, Transsylvanië. In dit gebied bestaat een groot deel van de bevolking uit Roma. Deze zigeuners wonen veelal bij elkaar in kleine dorpjes. Zij behoren tot de armsten van de Roemeense bevolking. In deze dorpjes zijn weinig voorzieningen, zoals speel- of sportveldjes; de wegen zijn onverhard en slecht onderhouden, de huisvesting is in veel gevallen erbarmlijk. Zo is er pas twee jaar geleden in Calimanesti, het dorpje waar Istvan en Melinda ook actief zijn, met Europese steun waterleiding aangelegd. De leiding naar de huisjes moest echter door de mensen zelf worden betaald, hetgeen lang niet voor iedereen tot de mogelijkheden behoort.

De werkeloosheid onder de zigeuners is hoog. Velen proberen in het buitenland aan een baan te komen en zijn dan vaak maanden van huis.

Anderen zien geen uitzicht op een betere toekomst en raken verslaafd aan alcohol. In die gezinnen hebben de vrouwen en kinderen het erg moeilijk. In die omstandigheden proberen Istvan en Melinda het evangelie te brengen.

Vakantiebijbelweek

De gemeenten ondersteunen Istvan en Melinda tot nu toe vooral op het gebied van kinder- en jeugdwerk. Al enkele jaren organiseert een groep jongelui uit Noardburgum en Kollumerzwaag een vakantie-bijbelweek voor de kinderen van Calimanesti in samenwerking met Istvan en Melinda. Er wordt bijbelmateriaal, maar ook sport- en spelmateriaal daar gekocht of meegenomen. Verder gaat er iedere zomer ook een camper vol met ( kinder-)kleding naar Roemenië.

Ook is er een groep vrouwen actief met o.a. het breien van dekens, sjaals en mutsen. Dit materiaal is tijdens de vakantiebijbelweek aan de mensen in het dorp uitgedeeld. Om dit alles te bekostigen organiseert de Roemenië-werkgroep elk jaar allerlei acties. Van dit geld is de afgelopen jaren een deel gebruikt een klein kerkgebouwtje te renoveren, waarin jeugd- en vrouwenwerk, maar ook samenkomsten kunnen worden gehouden.