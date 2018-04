Zwemclub PWC tweede in Fryselcup

De Fryselcup is een wedstrijd tussen 4 zwemverenigingen in Friesland te weten SG Bolsward-Workum, Avéna Joure, Neprunia ’24 Sneek en PWC Buitenpost. Afgelopen zaterdag reisde de PWC met 24 zwemmers af naar Sneek voor de laatste wedstrijd in deze competitie. De race was tot het eind toe spannend. PWC heeft nog wel een eindprint kunnen trekken in het puntenaantal maar kon het gat tussen de nummer 1 net niet dichten. De winnaar werd Avéna uit Joure. De grootste PR’s zijn gezwommen door Tina José Vrieswijk, Sylke Vrieswijk, Stella Lusan Hooisma, Renske Driessen, Jan de Boer en Marrit Bijma.