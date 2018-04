Inbreker tipt mededader via Facebook: 100 uur werkstraf

Een bericht op Facebook was mede de oorzaak dat een 21-jarige inwoner van Twijzelerheide door de politie gelinkt kon worden aan de inbraak bij een Telecomwinkel in Dokkum. De Twijzelerheidster had via Facebook Messenger een vriend getipt.

In het bericht had de Twijzelerheidster de vriend erop gewezen dat er een aantal Samsungtoestellen lagen in een vitrine in de etalage van M&S Telecom aan de Aalsumerpoort in Dokkum. Niet veel later, in de nacht van 11 augustus 2016, vond de inbraak plaats. De twee inbrekers hadden de winkelruit met een moker ingeslagen en vijf telefoons en een powerbank gestolen.

Getuigen zagen de inbrekers er op een crossmotor vandoor gaan. Een van de twee werd opgepakt. Hij besloot schoon schip te maken en wees de Twijzelerheidster aan als mededader. Die ontkende in alle toonaarden. Hij gaf toe dat hij het Facebook-bericht aan zijn maat had gestuurd, maar dat zou niet meer dan een tip zijn geweest. Politierechter Tim Wassink geloofde er niets van.

Hij ging er vanuit dat de man uit Twijzelerheide de telefoons en de powerbank had gestolen. Hij veroordeelde de Twijzelerheidster tot een werkstraf van 100 uur. De man moet een schadevergoeding van 445 euro aan de Telecomwinkel betalen. De andere verdachte is vorig jaar voor meer feiten door de meervoudige kamer van de Leeuwarder rechtbank veroordeeld.