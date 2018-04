Harkemasters halen verhaal in Augustinusga: werkstraffen

Het is inmiddels alweer bijna twee jaar geleden, dat de politie na een massale vechtpartij voortijdig een einde maakte de festiviteiten in de feesttent aan de Bosk in Harkema. Maandag moesten drie Harkemasters zich voor de rechter verantwoorden, niet voor de vechtpartij, maar voor wat er daarna was gebeurd.

De drie, 20, 26 en 29 jaar, waren nadat het feest was beëindigd naar een café gegaan. Daar besloten ze om met nog drie anderen verhaal te halen bij degene die volgens hen de aanstichter van de knokpartij in de feesttent was geweest. Diegene woonde in Augustinusga. Bij de woning van de man zouden de Harkemasters op de ramen gebonkt hebben, waardoor een ruit van de voordeur sneuvelde.

Uiteindelijk gingen de verdachten weg, mede omdat er een shovel ten tonele verscheen. Waarschijnlijk was de bestuurder door de bewoner gebeld. Hij en zijn vriendin zetten in de auto de achtervolging in. De vriendin stuitte op de Boskkamp op de Harkemasters. Zij had verklaard dat de Harkemasters haar auto met stenen hadden bekogeld. Volgens de verdachten was de vrouw met volle snelheid op hun ingereden.

Een van hen had met een steen de voorruit van de auto vernield. Ook een zijruit sneuvelde. In tegenstelling tot de advocate, die vond dat haar cliënten uit zelfverdediging had gehandeld, achtte de rechter de verdachten schuldig aan openlijke geweldpleging, zowel tegen de woning als tegen de auto. De oudste twee verdachten kregen een werkstraf van 70 uur, de 20-jarige moet 60 uur gratis werken. Hij had ook nog een mishandeling achter zijn naam staan. De officier van justitie zei dat de rest van de groep van zes ook een reactie van het Openbaar Ministerie kon verwachten.