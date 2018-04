Drie koningen in Veenklooster

De komende maanden worden er drie lezingen over koning Willem I, II en III gehouden in Veenklooster. Maandag 23 april geeft Bearn Bilker de eerste over koning Willem I.

Baron Hector Livius van Heemstra, bewoner van Fogelsangh-State en kamerheer van koning Willem III, nodigde in 1870 zijn koning uit in Veenklooster. Het dorp Veenklooster was in rep en roer, zeker toen baron van Heemstra aankondigde dat er grootse veranderingen gingen plaatsvinden in Veenklooster. Er werd speciaal voor het bezoek de koningsweg aangelegd. De buitenplaats Fogelsangh-state moest statiger en deftiger en het dorp moest aanzien krijgen. De koningsweg liep en loopt nog altijd van west naar oost dwars over het landgoed Fogelsanghstate, als het ware dóór de entreehal van het indrukwekkende landhuis heen. In 1873 bezocht koning Willem III Veenklooster. Hij kwam met de koninklijke trein die stopte in Buitenpost. Met het rijtuig van Van Heemstra reed de koning naar Veenklooster.

In het kader van het bezoek van koning Willem II aan Veenklooster en in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 organiseert stichting Veenklooster op 22 en 23 juni rondom de brink, een uniek koningsmaal met de naam Keningsmiel. Als voorbereiding op dit keningsmiel worden op verschillende locaties in Veenklooster verhalen verteld over Koning Willem I, II en III. Koningshuiskenner Bearn Bilker bijt op maandagavond 23 april om 19.00 uur op Fogelsangh - State het spits af met een lezing over koning Willem I. Hoe was het leven in die tijd? Wat waren de politieke items? Bilker weet op zijn geheel eigen wijze de toehoorders mee te nemen naar een rijk koninklijk verleden.

Aanvang 18:45, begin van de lezing 19:00-20:30 kosten 7,50

De volgende lezing vindt plaats in mei en wordt gegeven door historicus dr. Jeroen Koch, auteur van de van biografie van koning Willem III. Voor meer informatie over de lezingen en keningsmiel: www.feankleaster.nl

Voor informatie over Fogelsangh-State, www.fogelsangh-state.nl