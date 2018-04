Bomvolle zaal bij zeer succesvol Spavo 4 Kids

Centraal stond het karakteristieke figuur Jan Hepkes Wouda, gespeeld door Jan Lammers. Daarmee werd een link gelegd naar de Kulturele Haadstêd Ljouwert/Fryslân 2018. Jan Hepkes was eind negentiende en begin twintigste eeuw een bekende Feanster. Hij was vooral goed in het vertellen van sterke verhalen. Er is zelfs een standbeeld van hem opgericht. Dat is te vinden bij het voormalige Munt- en Penningkabinet in Surhuisterveen.

Jan Hepkes vertelde op Spavo 4 Kids zijn sterke verhalen aan presentator Jantine Wiersma. Zij leidde het publiek door het enerverende programma. De kinderen speelden en zongen tussendoor allerlei liederen. Vaak waren dat bekende deuntjes, zoals Fries om utens, Simmermoarn en De Wâldsang. De goedgevulde zaal neuriede en zong mee.

Spavo 4 Kids is een initiatief van de Vereniging Spavo en brassband Blaast de Bazuin. Het evenement wordt georganiseerd door de brassband en door basisschool De Bernebrêge. Die samenwerking is al voor het tweede jaar op rij uiterst succesvol. ,,We kijken nu al uit naar volgend jaar’’, zegt mede-organisator Reinder Hamersma.