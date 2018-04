Bomvolle Flambou geniet van Vangrail en Blaast de Bazuin op Spavo Spring Concert

Het Spavo Spring Concert werd afgelopen zaterdag een aaneenschakeling van hoogtepunten. Het traditionele lenteconcert in Surhuisterveen vormde daarmee een prachtige opmaat naar het voorjaar. Bijna duizend mensen genoten met volle teugen van de band Vangrail in combinatie met brassband Blaast de Bazuin. Zanger Raynaud Ritsma nam de hele zaal swingend mee de lente door. De uit Kornhorn afkomstige frontman van Vangrail kreeg jong en oud in beweging en dat was precies de opzet van het jaarlijkse voorjaarsconcert. Begeleid door Blaast de Bazuin én zijn eigen band zong Ritsma klassiekers van nu en van voorheen.

Met het eigen Leven Na De Liefde en Ik Leef Niet Meer Voor Jou van Marco Borsato kreeg Ritsma de handen flink op elkaar en dat bleek de opmaat naar een enerverende avond. ,,We hebben genoten’’, zei een bezoeker. ,,Zelf kende ik Vangrail alleen van krant en televisie, maar het is prachtig om ze live mee te maken. Wat een enthousiasme.’’ Vangrail bracht een bijzonder gevarieerd programma. Met eigen hits als Zoveel Meer en als toegift Laat De Muziek Aan bracht Vangrail vele handen op elkaar. Zanger Raynaud Ritsma schitterde echter ook met bekende hits van andere artiesten. Zo deed hij met Music van John Miles de zaal naar adem snakken.

Blaast de Bazuin zorgde voor balans in de avond door met gevoelige brassbandnummers even de rust terug te brengen. Onder leiding van de nieuwe dirigent Theun van Leijen bewees Blaast de Bazuin een band van formaat te zijn. Anke Bijlsma zorgde voor de rode lijn van de avond. Met haar enthousiaste bijdrage smeedde ze als presentator vol bravoure één geheel van de avond. ,,Een fantastisch evenement’’, vond Bijlsma. ,,Het is geweldig om te zien hoeveel spirit er in zit.’’

Het Spavo Spring Concert was deze keer sneller uitverkocht dan ooit. Binnen 24 uur waren alle kaarten de deur uit. ,,Echt heel bijzonder’’, vond Reinder Hamersma van de organisatie. ,,Muziek leeft en dat is prachtig. We vinden het geweldig om zo’n mooie avond te mogen organiseren’’, zei hij.

Het Spavo Spring Concert wordt traditiegetrouw mogelijk gemaakt en georganiseerd door de Vereniging Spavo in combinatie met brassband Blaast de Bazuin. ,,Dat is uniek en heel speciaal’’, vindt Hamersma. ,,We krijgen de mogelijkheid om een heel laagdrempelig evenement te organiseren waar heel veel mensen van kunnen genieten. Daar zijn we erg dankbaar voor. Goud waard.’’