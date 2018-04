„It ferhaal fan Oranje” in It Lytse Slot

It Lytse Slot in Veenklooster opent, speciaal voor het culturele jaar Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018, in mei 2018 haar deuren voor “It ferhaal fan Oranje. Tijdens deze maand wordt in de statige kamers van It Lytse Slot de unieke Oranjeverzameling van Grietje van der Zwaag – Pilot en evenzo unieke foto’s van de Oranjes van Bearn Bilker tentoongesteld. Grietje van der Zwaag - Pilot heeft jarenlang Oranjegoed verzameld, misschien wel de meest unieke stukken uit de wijde omgeving. Bearn Bilker, Oranjekenner bij uitstek, is een veel gevraagd persoon om verhalen van de Oranjes ten gehore te brengen. Een bijzondere en unieke combinatie.

In de tentoonstelling is onder anderen een zeldzame Koninklijke postzegelverzameling vanaf 1872 te vinden. Bijzonder is ook de samenwerking met leerlingen van het Lauwers College Kollum en Piter Jelles !mpulse over hun openhartige en verrassende kijk op de Oranjes.

De tentoonstelling is vanaf 5 t/m 26 mei 2018 iedere vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur te bezichtigen, waarbij Bearn Bilker rondleidingen verzorgt. Op 5 mei wordt de tentoonstelling feestelijk en muzikaal omlijst door het MichtaM ensemble onder leiding van Dirk Jan Apoll. De toegang is 4,00 euro per persoon.

Voor meer informatie en opgave jeltje.vanleijen@hotmail.com of 0613612735.