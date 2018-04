Belangrijke overwinning WOTC

Weer een soort finale voor WTOC. Bij verlies zou de afstand tot de concurrentie te groot kunnen worden. Dat de afwezigheid van een groot deel van de selectie noopt tot creatieve oplossingen blijkt deze middag. De spelers die niet tot de selectie behoren, blijken prima mee te kunnen. Spelers op andere posities dan gewend blijken daar plots uit de voeten te kunnen.

De eerste kans was voor Grijpskerk Jorin de Boer schoot naast. In de 23e minuut kwam WTOC op achterstand. Uit een hoekschop Schoot Pieter Kars van de Kamp raak 0-1.

Het spel golfde op en neer zonder veel aanvallende pogingen. Jaap de Bruin schoot geheel vrijstaand voorlangs. Even leek het er op dat WTOC op gelijke voet kwam. Velen dachten gezien te hebben dat de bal via de paal de doellijn had gepasseerd zo niet scheidsrechter Brinkman. Dus ging het feestje niet door.

In de 56e minuut een vrije trap. Sybren Bosma kweet zich prima van zijn taak en passeerde doelman Dirk Jan Postma 1-1.In de 68e minuut was het Grijpskerk dat weer de leiding nam Jorin de Boer voltrok het vonnis 1-2. In de 69e minuut was het alweer gelijk door een eigen doelpunt van Pieter Kars van de Kamp 2-2. In de 71e minuut kwam WTOC voor het eerst op voorsprong Jilmer Dijkstra schoot van buiten de 16 schitterend binnen.3-2. Dennis Postma zag zijn inzet gepareerd. Een prima aanval van WTOC nu eens niet pingelen met de bal maar meteen overspelen stichtte verwarring in de Grijpskerk verdediging. Sybren Bosma kon hierdoor vrijgelaten de bevrijdende 4-2 in de 88e minuut binnen schieten. Mark Bruinsma maakte zijn debuut bij WTOC. De volgende wedstrijd is Rijperkerk uit.