Zomerkamp voor jonge mantelzorgers

Eén op de vier jongeren groeit op met een gezinslid dat chronisch ziek, gehandicapt of verslaafd is. Jongeren willen niet opvallen en lopen niet met hun thuissituatie te koop. Vaak is het voor hen ook ‘normaal’. Jonge mantelzorgers hebben meestal meer (zorg)taken en verantwoordelijkheden dan leeftijdsgenoten. Daarom organiseert Miks Welzijn dit Zomerkamp, speciaal voor jonge mantelzorgers van 10 t/m 18 jaar uit gemeente De Fryske Marren. Een zomerkamp om hen in het zonnetje te zetten en gelegenheid te bieden om hun verhaal te doen. Bij elkaar of bij de begeleiding. Maar ontspanning en ‘fun’ staan voorop! Deelnemers kunnen kiezen uit meerdere activiteiten. Denk aan watersporten, schilderen, graffiti en nog veel meer.

Voor het zomerkamp zoeken ze nog vrijwilligers die jonge mantelzorgers tussen de 18 en 23 jaar en graag zouden willen helpen. Het Zomerkamp wordt georganiseerd met de hulp van sponsoren. Zo blijven de kosten voor deelname laag en kunnen alle jonge mantelzorgers deelnemen.

De kennismakingsavond is op maandag 9 juli. Aanmelden kan tot en met zondag 24 juni. Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met: Jurjen Bosch, Beweegcoach Miks welzijn, 06-16921790, jbosch@miks-welzijn.nl. Francien Bekius, Mantelzorgondersteuner Miks welzijn, (0513) 414 593, fbekius@mikswelzijn.nl