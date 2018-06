Oorlogsverhaal dat nooit vergeten is

Verhalen uit de oorlog. Ze laten een diepe indruk achter, helemaal wanneer de mensen die ze hebben meegemaakt zelf over hun ervaringen vertellen. Cees Agricola is bijna 95 jaar. Hij was samen met zijn tweelingbroer Maurits als een van de eersten aanwezig bij het neergestorte vliegtuig. ,,Ik zal het nooit meer vergeten,’’ vertelt hij. ,,Het was zo erg. Ik zag de bemanning in het land liggen. Je kon zien dat ze een enorme klap hadden gemaakt. Ze hadden hun vlieghelmen nog op. Niet aankomen, werd er geroepen. Maar ik kon het niet laten en haalde een helm weg. Die beelden, je raakt ze nooit meer kwijt.’’ Er verschijnen tranen in zijn ogen en hij vervolgt: ,,Ineens kwam er een escorte van 12 Duitse soldaten uit Lemmer. We moesten maken dat we weg kwamen en dat viel niet mee. Ik werd opgepakt. Mijn broer Maurits rende de andere kant op. Hij kon gelukkig ontsnappen en onze vader op de hoogte brengen van wat er was gebeurd. Het heeft mijn vader veel moeite gekost om mij vrij te krijgen. Het was zo angstig. Het had niet veel gescheeld of ik was misschien wel in een Duits kamp terecht gekomen. Mijn vader kon de Duitsers er gelukkig van overtuigen dat ik in de voedselvoorziening werkte. Nadat ze hadden gecontroleerd of dit echt waar was, werd ik vrijgelaten. Wij hadden in die tijd drie melkwagens op de weg. Ik deed altijd de rit van Idskenhuizen naar Sloten, dat is mijn redding geweest.’’

,,Ik sleep dit verhaal mijn hele leven al met mij mee,’’’vertelt Cees Agricola tot slot. Het maakt hem iedere keer opnieuw emotioneel. Zijn tweelingbroer Maurits is in januari van dit jaar overleden. Ook hij vertelde tot in de laatste momenten van zijn leven over het neergestorte toestel. De dramatische ervaring in de angstige oorlogstijd is de broers altijd bijgebleven. Een herdenkingsmonument zal voor een blijvende herinnering aan dit verhaal kunnen zorgen.

Tekst: Gea de Jong-Oud