Leren kaatsen op Friese Ballonfeesten

Stichting de Friese Ballonfeesten en de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) gaan samenwerken. Op vrijdag 27 juli is op de Nutsbaan voor kinderen van groep 4, 5 en 6 een kaatsclinic.

Na de clinic wordt er een demonstratiewedstrijd gespeeld. Hierbij wordt ook uitleg gegeven over de spelregels. Geïnteresseerden moeten zich voor 29 juni opgeven via info@knkb.nl. Meedoen is gratis.

Deze kennismaking met de kaatssport past bij het thema ‘Frysk’ van de derde dag van de Friese Ballonfeesten. Voor het eerst wordt er met themadagen gewerkt tijdens het festival. De eerste dag staat in het teken van ‘Vliegen & Zweven’, de tweede dag heeft ‘Wind’ als thema. Dag 4 heeft als thema ‘Vuur & Vlam’ en de slotdag staat in het teken van ‘Nostalgie’.

Alle programmaonderdelen hebben, naast natuurlijk de 35 heteluchtballonnen als hoofdact, te maken met het thema van die dag. Zo is er op de zaterdag een grote barbecue en een brandweerdemo, worden er op zondag oud-Hollandse spelletjes gespeeld. Andere highlights in het programma zijn onder andere de foodtrucks die er iedere voor de heerlijkste hapjes garant staan, de shows van ballonnen die op de maten van muziek worden met verlicht in combinatie met dans op vrijdag en lasershow op zaterdag.

Zelf een ballonvaart maken tijdens het grootste ballonevenement van Nederland of als onvergetelijk kado geven? Ga dan naar www.bit.ly/boekeenballonvaart en boek meteen online. Kijk op www.ballonfeesten.nl voor verdere informatie over de Friese Ballonfeesten.