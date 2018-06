De Entoeraazje opent deuren in Joure

De cadeau- en woonwinkel De Entoeraazje heeft donderdag haar deuren geopend in Joure. De winkel van Marjon Folkertsma is verhuisd van de oude herberg in Grou naar Midstraat 48.

Hier verkoopt ze meubels, aankleding voor in huis, serviesgoed, kussens, dameskleding, kaarten, kaarsjes, planten en lampen. De producten hebben een Scandinavische uitstraling met veel hout, riet en lichte kleuren. ,,Ik hoop dat ik hiermee een leuke aanvulling ben in Joure’’, vertelt Folkertsma.

Voor haar voelt het een beetje als thuis komen. Een aantal jaar geleden woonde ze in Joure, haar dochters zijn hier geboren en had ze een baan bij de Flecke. Twaalf jaar geleden besloot ze het roer om te gooien en haar meisjesdroom tot leven te laten komen. In Grou begon ze haar cadeau- en woonwinkel ‘met alles wat je nodig hebt voor de sfeer in huis’. Later kwamen daar de kerstpakketten bij. Met die laatste werd het drukker, maar in de winkel werd het rustiger. ,,Ik vond het tijd om het roer om te gooien. Je moet als ondernemer vooruit denken en een stip op de horizon kunnen zetten. En ik denk dat dit in Joure is.’’

Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina van De Entoeraazje.