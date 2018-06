Nije Slachtedyk geopend

TERHERNE

Het schelpenpaadje bij het Meer van Lenten in Terherne is zaterdag officieel omgedoopt tot ‘Nije Slachtedyk’. Daarmee komt de wens van Auke Bijlsma uit. Hij was degene die zo twintig jaar bezig is geweest om de onjuiste benaming ‘De Slechte Dijk’ van de plattegronden af te krijgen.