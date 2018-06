De verloting voor de dertien nieuwbouwkavels van Lyts Luchtenveld is gestart. De locatie ligt aan de rand van het centrum van Joure.

De kavels worden verkocht via een verloting. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met zondag 24 juni (23:59 uur) aanmelden voor de verloting. Deze is op donderdag 5 juli van 15:30 tot 17:00 uur. De vanaf prijs voor een kavel is 72.200,70 euro.