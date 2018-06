Expositie in Hobbe van Baerdtkerk

De cursisten van de beeldende afdeling van It Toanhûs hebben op zaterdag 23 juni een expositie van hun werk in de Hobbe van Beardtkerk in Joure. De cursisten keramiek en tekenen/ schilderen hebben zich voor deze gelegenheid laten inspireren door het thema ‘Feest’.

Naast het bewonderen van de kunstwerken kunnen de volwassen bezoekers een bijzondere workshop ‘Kerkinterieur tekenen’ volgen. Deze workshop is geïnspireerd op de prachtige schilderijen van Saenredam. Onder begeleiding van teken- en schilderdocent Esther Eggink gaan de deelnemers elementen van het interieur, van deze prachtige kerk, tekenen. Aanmelden voor deze workshop is niet noodzakelijk en deelname is gratis. De expositie opent om 12.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

It Toanhûs is het Centrum voor de Kunsten in De Fryske Marren en biedt een breed aanbod van cursussen en lessen op het gebied van Muziek, Dans, Kunst & Design en Theater o.a. in Joure, Balk en Lemmer.