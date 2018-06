Buurtvolleybaltoernooi in Wyldehoarne

Na een succesvolle eerste editie is zondag het tweede buurtvolleybaltoernooi van de wijk Wyldehoarne gehouden. Er hadden zich maar liefst 16 teams aangemeld met dit jaar voor het eerst een minicompetitie voor kinderen tot en met 12 jaar.

Op de vier velden, centraal in de wijk bij de fietsbrug, werd enthousiast en fanatiek gespeeld. Na de poulewedstrijden volgenden de finales. Dit leverde een spannende eindstrijd op waarbij het winnende team van vorig jaar ook dit jaar met de wisselbeker naar huis ging. Het was weer een geslaagde avond welke zeker voor herhaling vatbaar is.