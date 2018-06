André’s Klazen zet ‘Sintwerk’ Van der Leest voort

Toen het echtpaar Van der Leest vorig jaar aangaf dat ze gingen stoppen met hun sinterklaasactiviteiten moest er wat gebeuren: ,,Het zou toch hartstikke zonde zijn wanneer hun ‘sintwerk’ niet voortgezet zou worden,’’ vindt Lydia Steneker. ,,En die prachtige kleding, vaak ook zelf gemaakt door Van der Leest, moest niet worden verkocht. Die wilden we absoluut behouden voor het dorp. Een commissie was daarom snel gevormd.’’

Lydia Steneker, Marjan Funk en Steven Lageveen verenigden zich in de commissie met de naam André’s Klazen, onder auspiciën van Stichting Yn Sint Nyk. Lydia: ,,Jenny en André hebben altijd veel tijd en energie in hun sinterklaasactiviteiten gestoken en deden dit werk uitstekend en met veel plezier, daarbij geholpen door Otty de Jong. Om hier een goed vervolg aan te kunnen geven hebben we veel met hen gesproken. Elk jaar werden er maar liefst zo’n zestig personen omgetoverd tot sinterklaas of zwarte piet voor scholen, buurten en bedrijven. Dat is nogal wat.’’

,,Onze commissie weet hoeveel werk dit is. Het is aan ons om te kijken hoe we dit gaan invullen. Er is inmiddels een schminkgroep van twaalf personen, die kortgeleden allemaal een masterclass van André van der Leest hebben gehad. Ook blijft André zelf nog betrokken bij dit schminkteam. De organisatie van het hele gebeuren nemen wij over. Iedereen die in de decembermaand gebruik maakte van de sinterklaasdiensten van Van der Leest is inmiddels geïnformeerd. In augustus kunnen ze zich inschrijven bij de commissie. Vervolgens maken wij een schema, waarop de leden van het schminkteam kunnen aangeven welke dag voor hen het beste uitkomt. Een groot team vervangt een klein team. Dat kun je gerust zeggen want zo is het gewoon. De familie Van der Leest was natuurlijk enorm flexibel en stond altijd voor iedereen klaar. Maar ook wij gaan ervoor om hier met elkaar een mooi vervolg aan te geven.’’

Tekst: Gea de Jong-Oud