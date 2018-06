Aanhouding Friese kinderpsychiater ‘een absurd verhaal’

De 66-jarige Piet Hein van T. uit Friesland is donderdag in de Nepalese hoofdstad Kathmandu opgepakt op verdenking van misbruik van een 15-jarig kind. De verdachte werd op heterdaad betrapt in een guest house. De man werkte ruim vijf jaar als kinderpsychiater bij een therapeutisch centrum in Joure.

Huis doorzocht

Het politieteam heeft vrijdag in Friesland een huis doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. De politie onderzoekt of hij meer slachtoffers heeft gemaakt en of hij ook kinderpornografisch materiaal heeft gemaakt of verspreid. Volgens Terre des Hommes blijkt uit onderzoek dat de verdachte het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. Hij zou een goede vriend zijn van de familie van het slachtoffer en sponsorde het gezin door middel van giften voor onder meer de schoolopleiding van de kinderen. Het slachtoffer en de familie krijgen psychosociale hulp en juridische begeleiding.

‘Meerdere keren naar Nepal’

De aanhouding is gemeld door het Openbaar Ministerie en Terre des Hommes. Terre des Hommes werkt samen met een speciale afdeling van de Nederlandse politie (Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme) en diverse partnerorganisaties in Azië. De man reisde volgens Terre des Hommes de afgelopen jaren verscheidene keren per jaar naar Nepal. Hij verscheen in januari 2017 op de radar van de organisatie, toen hij werd gespot met een 13-jarige jongen. Daarna werd hij vaker gezien met verschillende meerderjarige jongens.

‘Dit is een absurd verhaal’

Volgens Dorine Abbink, directeur van het Therapeutisch Centrum in Joure, had verdachte T. 74 actieve cliënten in de leeftijd tot 19 jaar. ,,We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat hier ook iets is gebeurd. Nee, zijn reizen wekten ook geen argwaan. Hij ging naar verre landen, maar ook naar Frankrijk net als zoveel anderen.’’ Addink en de vijftien medewerkers van het centrum zijn behoorlijk in shock. ,,Dit is zo’n rare situatie. Het is echt een absurd verhaal. Een Verklaring van Goed Gedrag zet uiteindelijk niets over iemand, dat zie je maar weer. Het was een man met twee gezichten.’’

Gemeente

Bezorgde ouders kunnen met hun vragen ook bij de gemeente terecht. Vanaf afgelopen maandag kunnen zij contact opnemen met gemeente De Fryske Marren via telefoonnummer 14 05 14 voor alle algemene vragen. Een maatschappelijk werker beantwoordt de vragen.