Opera in park Joure

In park Heremastate in Joure speelde zaterdag wel een heel bijzondere voorstelling: de opera Queen Arthur van Stichting GO! Opera.

Hierin werd onder ideale weersomstandigheden het verhaal verteld van de driehoeksverhouding tussen koning Arthur, koningin Guinevere en ridder Lancelot. Met humor vertelde Merlijn het ware verhaal van de legende en het schaakspel met Morgana.

Voor veel van de 350 bezoekers waren de nummers een feest van herkenning. Op de voorste rijen werd flink meegezongen. Het koor Les Rigolaux,uit Sint Nicolaasga speelde een belangrijke rol in het geheel. Zij zingen straks ook mee in de voorstelling in Soest op 16 september. Artistiek leider Roy Voogd: ,,Het was een prettig samenwerking met het koor.’’ Stichting GO! Opera wil met deze voorstelling de opera toegankelijk maken voor een breder publiek zoals schooljeugd. Voor deze voorstelling waren dan ook honderd kaarten beschikbaar voor de scholieren. Geen enkele school in Joure heeft gereageerd volgens Voogd.