Nederlands kampioen kaatsen categorie jongens

De bondspartij of te wel de Nederlandse Kampioenschappen kaatsen categorie Jongens zijn gekaatst in Berlikum. Na 6 omlopen mochten Aizo Veltman, Jelger de Boer en Jitze Floris (afkomstig uit Joure) zich Nederlands Kampioen noemen.

De gehele dag werd er erg stabiel door de jongens gekaatst. Er werden weinig fouten gemaakt en ze waren erg gedreven. Het lot zat Hommerts Jutrijp enigszins mee, maar dan moeten alle wedstrijden nog wel tot een overwinning leiden. In de finale moest Hommerts Jutrijp het opnemen tegen Arum. Nadat Hommers al snel een spel gepakt hadden kwam Arum terug in de wedstrijd en kwam Arum voor met 3-2. Door goed opslagwerk van Aizo en perkspel van Jelger en Jitze kon Hommerts de achterstand ombuigen tot een 5-3 voorsprong. In het laatste eerst lieten de mannen van Hommerts zien wat ze konden, door onder andere twee bovenslagen en een zitbal wonnen ze het NK.

1e omloop: Hommerts – Leeuwarden 5-0 6-0

2e omloop: Tzum – Hommerts 2-5 6-6

3e omloop: Hommerts – Lollum 5-4 6-2

4e omloop: Kimswerd – Hommerts 4-5 6-6

Halve finale: Mantgum – Hommerts 5-5 2-6

Finale: Arum – Hommerts 3-5 0-6

Jitze is lid van kaatsvereniging de Oorsprong in Sint Nicolaasga, maar omdat er hier te weinig jeugdleden zijn kan hij mogelijk door het eenling beleid uitkomen voor Hommerts Jutrijp. Hier vormt hij een partuur met zijn maten Aizo en Jelger.