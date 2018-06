CSC Joure zeer succesvol in bomvol turnweekend

De dames en heren van CSC Joure turnden afgelopen weekend in Drachten, Harlingen en Lemmer. Het werd een mooi weekend met als resultaat een Fries kampioene en een groot aantal medailles.

Friese Kampioenschappen Toestelfinales Dames (3e t/m 6e divisie)

In Drachten streden de turnsters om de titel Fries Kampioen per toestel. Anniek Lolkema ging er ook daadwerkelijk met deze prijs vandoor! Ze had zich voor alle vier toestellen geplaatst. Op vloer liet ze een prachtige oefening zien waardoor ze terecht Fries kampioen werd. Ook Jente Sietsma sleepte een medaille in de wacht. Na een mooie brugoefening kreeg ze het zilver omgehangen, op balk en vloer eindigde ze net naast het podium. De overige dames die meededen: Anna Veenstra (balk en vloer), Nynke Mirte Faber (vloer), Sarah de Jong (sprong en brug), Nynke Smeltink (vloer, brug en sprong), Fleur Nieuwland (vloer), Chantal Lenes (balk), Anneke Veenema (sprong, brug, vloer), Hieke Floris (sprong, balk, brug) en Britt Ferwerda (balk). Ze hebben allemaal goed geturnd en zijn een mooie ervaring rijker.

Noordelijke Toestelfinales Dames (1e en 2e divisie)

In Harlingen turnden een aantal meiden hun Noordelijke toestelfinale. Dieuwke Meindertsma won zilver met een keurige balkoefening. Ook voor Lieke Jouwsma was er zilver op balk, daarnaast mocht ze de toestelfinales vloer en sprong turnen. Eline Sikkema nam op vloer het brons mee naar huis en turnde eveneens sprong en balk. Rixt Haaijes (vloer, sprong, balk) en Iris Bijker (vloer, balk) lieten keurige oefeningen zien, maar vielen net buiten de medailles. Voor Maaike Steneker (sprong, brug, vloer) was het na een lange blessuretijd fantastisch dat ze weer aan een wedstrijd mee kon doen.

Teamcup en Toestelfinales District Noord Heren

Sporthal De Hege Fonnen in Lemmer was zaterdag en zondag het bolwerk voor herenturnen van District Noord. Vier teams van CSC Joure streden er zaterdag voor de Teamcup. Team Turners van het zevende toestel (Patrick Welles, Sieger Veenema, Ivar Bosgra, Jeroen Smink en Juan Scheper (WIK-FTC Heerenveen) turnden moeilijke oefeningen en prolongeerden overtuigend hun titel. Team CSC Binken 2 (Remco van Dellen, Sjouke Osinga, Sverre van der Roest en Wen Faber) namen in een sterk deelnemersveld de bronzen medaille mee naar huis. De teams Tamauwa fanboys (Yde Knoop, Hidde Hoekstra, Boaz de Hoop en Tjalle Meindertsma) en CSC Binken 1 (Jesse Schavemaker, Mark van Ewijck, Sake Kramer en Yarno A’Nijeholt) misten net het podium en werden vierde.

Zondag stonden voor deze mannen de toestelfinales op de agenda. Het was de eerste keer dat deze wedstrijd georganiseerd werd en voor CSC Joure meteen een ongekend succes. Alle mannen hebben tenminste een medaille in de wacht gesleept en in totaal hebben ze 27 gouden, 24 zilveren en 7 bronzen medailles gewonnen. Een prachtige afsluiting van dit turnseizoen.

Voor een uitgebreid verslag en een overzicht van alle uitslagen, kijk op de Facebookpagina van CSC Joure.