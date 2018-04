Bridgeclub Capriolen sluit bridgeseizoen af

De seizoenkampioenen van de avondcompetitie werden de heren Tjipke Hofma en Germ Koning. De kampioenstatus van de middagcompetitie werd - met overtuiging - bereikt door de heren Dooitzen Wijnia en Wibo Dalmijn.

Bridgeclub Capriolen is een zeer actieve club met ongeveer 160 leden. In 2019 bestaat deze club 60 jaar. ,,Het is altijd weer een feest om nieuwe leden te mogen verwelkomen. Het afgelopen jaar zijn tien mensen gestart met de beginnerscursus. Zij hebben in een speciale competitie kunnen wennen aan het spel, waardoor zij zo mogelijk nog enthousiaster zijn geworden. Voor deze groep wordt in het komende seizoen – dat weer op 3 september start - een vervolgcursus gegeven”, aldus de bridgeclub.

Belangstellenden, die al over enige bridgekennis beschikken en de draad weer op willen pakken, kunnen zich bij de vervolgcursus aansluiten. Aanmelden hiervoor kan bij dhr. T. Fijlstra via telefoonnummer 0513–413469. Ook geïnteresseerden die de eerste stappen in de bridgesport willen zetten, kunnen zich melden. Voor hen wordt dan, eventueel met omliggende bridgeclubs, een beginnerscursus georganiseerd.

Voor de meer ervaren bridgers, die ook in de zomer graag doorgaan en voor hen die hun spelniveau willen verbeteren, organiseert Capriolen het zogenaamde Zomeravondbridge op donderdagavond. Deze avonden beginnen op 7 juni om 19.30 uur in ’t Haske. De kosten hiervoor zijn €3,- per persoon.