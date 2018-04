Watersportseizoen ook in Langweer geopend

Laat de toeristen maar komen. Op verschillende plekken in de gemeente is afgelopen week het watersportseizoen voor geopend verklaard.

Ook in Langweer. Hier vond het de eerste skûtsjewedstrijd van het seizoen plaats. Meer dan veertig skûtsjes deden mee aan de race op het water. Ook op het land werd gestreden om de eerste plaats tijdens de Skûtsjerun. De zeven zeemijl van Langweer, wat neer komt op 12,45 kilometer, werd bij de mannen gewonnen door Yke Zoetedal (43.06) en Jikke van de Berg (56.05) kwam bij de vrouwen als eerste over de finish. Op de halve afstand was de winst voor Dirk Slot (25.36) en Hester Groenveld (32.24).

Wie wilde bewegen, maar liever wat langzamer van de omgeving wilde genieten, nam deel aan de eerste editie van de Skûtsje kuier.