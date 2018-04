Rommelrinnen in Joure

De Rommelrinners is bedacht door Baukje van Hettema. Zij pakte, in navolging van haar broer, iedere dag drie stukken plastic op. Maar dat ging haar veel te langzaam. Deelname aan een ‘beach clean up’ opende haar ogen. Op de vrijwilligersmarkt bij Miks Welzijn hing ze een intekenlijst op. Vijf dames reageerden op de oproep.

Twee volle vuilniszakken per persoon

Nu lopen elke twee weken op maandagochtend de Rommelrinners een ronde door één van de wijken in Joure. De groep van inmiddels zeven dames is gewapend met grijpers en vuilniszakken. Per persoon ruimen ze twee volle zakken aan rommel op. In twee uur tijd verdwijnen de flessen, poepluiers, lege portemonnees, lege blikjes, ballonnen en vuurwerk in de zakken. Gemeente De Fryske Marren helpt de rinners met materiaal zoals grijpers, een ring om de vuilniszak open te houden en hesjes. De vuilniszakken legen ze onderweg in poepcontainers. Volle containers melden ze bij de gemeente.

Opruimen wat je tegenkomt

,,Ik liep eerst alleen’’, zegt Anne van Doorn. ,,Ik nam een plastic zak mee en wat je tegen komt, dat ruim je op. Het wordt een soort verslaving. Je ziet overal vuil liggen. Ik vind het een meerwaarde hebben dat we op maandag samen lopen. Het is veel gezelliger.’’ De kleinzoon van Van Doorn heeft de oude grijper gekregen van beppe. Voor de vijfjarige is het een spel om rommel op te ruimen. ,,Het actief weggooien is voor de kleinsten wel weggelegd’’, zegt ze. ,,Ze steken het bij zich, geven het aan de ouders of grootouders. Ze gooien het niet op straat. Dat doen die pubers wel. Zelfs volwassenen zijn zich niet bewust van wat ze weggooien zoals kauwgum.’’

Poepzakjes

Van Hettema weet nog wel een paar irritaties te noemen. ,,Waar wij allemaal vies van zijn, zijn de hondenbezitters die de hond laten poepen, de poep in een zakje doen en het zakje met een boog in de struiken gooien. Dat is zo zinloos. Ook de sigarettenpeuken wekken irritatie op. Vooral bij de bushaltes. Daar komt geen eind aan.’’

Scholieren

De Rommelrinners lopen veel langs de fietsroutes van de scholieren. Soms vinden ze andere ‘pareltjes’. ,,Achter de Jumbo was het vreselijk, geen beginnen aan. Dat braakliggende terrein ligt vol afval.’’ Een schatting van het tot nu toe opgehaalde kilo’s durven ze niet te maken. ,,Maar als je het dan bij elkaar ziet dan denk je echt wat veel.’’

Straatje schoonhouden

Het ideale voor de groep zou zijn dat er veel minder in de berm belandt. Van Hettema: ,,En dat mensen hun eigen straatje schoonmaken en -houden. Het zou helemaal mooi zijn dat in elke buurt van Joure een groep zoals de onze bestaat. Goed voorbeeld doet volgen. Wij gaan voor een schoner Joure en hopen andere burgers bewuster te maken van het afvalprobleem.’’

Trash Walk

Op 23 april doet de groep mee aan de Trash Walk. Samen lopen ze een zwerfavfalronde bij ’t gat in Joure. Er is ruimte voor tien deelnemers. Kijk voor meer informatie op facebook.com/rommelrinners.

Tekst: Brenda van Olphen