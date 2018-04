Formateur ontvangt brief Cultuurplein De Fryske Marren

Vooraf aan de eerste vergadering van formateur mevrouw W. Zuidema met de partijen die de nieuwe coalitie gaan vormen in de Gemeente De Fryske Marren, overhandigde Johan Heegsma, voorzitter van Cultuurplein De Fryske Marren, haar een brief.

De brief bevatte een pleidooi voor een actief en inspirerend Cultuurbeleid. Johan Heegsma sprak de wens uit dat formateur de inhoud van de brief ter sprake zal brengen bij de creatie van het coalitieakkoord voor de raadsperiode 2018-2022.

Mevrouw Zuidema aanvaardde brief met de opmerking dat Cultuurplein De Fryske Marren de eerste organisatie uit de gemeente is die zich laat horen in het formatieproces.