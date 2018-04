Tien jaar puzzelen in Puzzelmuseum Joure

Puzzelmuseum Joure bestaat inmiddels tien jaar en een bezoek aan het museum is elke keer weer een feest.

De eigenaar van het museum, Auke Reijenga is bijzonder trots op dit jubileum. Op vrijdag 18 april 2008 werd het puzzelmuseum door gedeputeerde Jannewietske de Vries geopend. In de afgelopen jaren hebben duizenden mensen het museum bezocht.

Bezoekers komen inmiddels uit heel Nederland en soms zelfs uit België en Duitsland. Het museum wordt steeds bekender en de bezoekers zijn enthousiast. Ze vinden het vooral erg mooi dat je er ook zelf kunt puzzelen. De puzzels werken een beetje verslavend, want als je eenmaal met een puzzel bent begonnen, dan wil je die ook oplossen. Als dat dan lukt, dan geeft dat veel voldoening. Soms lijken de puzzels gemakkelijk. Het zijn maar 4 stukjes die ‘even’ goed moeten liggen. En dan lukt het maar niet, hoe frustrerend kan dat zijn. Maar meestal is het samen oplossen van allerlei puzzels een gezellige en een vrolijke boel. Het museum is daardoor bijzonder geschikt voor familiefeesten, personeelsuitjes, kinderfeestjes en voor schoolklassen.

In het museum zijn heel veel verschillende puzzels, zoals kubussen van Rubik, schuifpuzzels, tangram, constructie- en metalen puzzels en geduldspelletjes. Het zijn allemaal breinbrekers, raadsels en optische illusies. Ook de kunstenaar en graficus Escher ontbreekt niet. Tijdens het bezoek worden er ook kleine wonderen vertoond. De goocheltrucs die te zien zijn, zijn eigenlijk ook allemaal puzzels. Als een groep te groot is voor het puzzelmuseum, dan is het ook mogelijk om Auke Reijenga uit te nodigen. Het programma bestaat dan uit goochelen, puzzelen en “Oud Hollandse Spelletjes”. Op die manier heb je een heel leuk programma voor alle leeftijden.

Als het aan Auke Reijenga ligt, dan kunnen liefhebbers ook de komende tien jaar nog genieten van alle puzzels en spelletjes in het puzzelmuseum.