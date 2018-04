Eerste miss Curves Nederland

Angelique Herder uit Lemmer mag zich de eerste Miss charity of Curves van Nederland noemen. Laura de Graaf uit Joure viel zaterdag buiten de prijzen in ‘t Haske in Joure.

De missverkiezing voor vrouwen met rondingen ‘Miss Curves’ verschilt niet veel van de ‘gewone’ competities. Er is een jury van missen, gastvrouw Jocye Gorter is zelf miss geweest en ook de glitters op de jurken ontbreken niet.

Konijnen fokken

Laura de Graaf uit Joure is één van de jongste deelneemsters. Op van de zenuwen is de 19-jarige als ze voor het eerst het podium betreedt tijdens de voorstelronde. Het publiek wordt even op het verkeerde been gezet ,,Mijn naam is Laura. Ik kom uit Joure en ik hou van konijnen fokken.’’ Het publiek lacht. De andere potentiële missen wensen het publiek allemaal een fijne avond. Het op hakken lopen blijft ook een dingetje: de een loop lichtvoetig over het podium, terwijl de ander zich met voorzichtige stapjes showt aan de jury.

Roddelen

De missverkiezing in ’t Haske is de eerste voor meiden met een maatje meer. ,,Daar zijn wij heel trots op’’, zegt gastvrouw Joyce Gorter. Maar ook in dit publiek blijken vollere heupen voer voor geroddel. Een oudere dame becommentarieert de omvang van enkele deelneemsters. De boodschap dat ook vollere meiden miss kunnen zijn, lijkt er bij haar niet in te gaan.

Prijskaartje

Achter de schermen zijn de vrouwen druk met zichzelf. Het is een chaos met lippenstift, schoenen, flesjes water, deobussen, jurken en panty’s liggen bezaaid over de grond. Wow, wat een mooie jurk!’ vindt een concurrente van Sandy Glerum. De korte zwarte jurk met lang doorschijnend kant blijkt later ook bij de jury in de smaak te vallen; zij wint dé titel van de avond: Queen of Curves. Laura heeft een schaar nodig; het prijskaartje hangt nog aan haar blauwe avondjurk. De stola laat ze maar voor wat het is. In haar diepblauwe jurk straalt ze. De tiener geniet, ondanks de zenuwen, zichtbaar van de kans die ze krijgt.

In het gips

Angelique Herder uit Lemmer (24) zet ferme stappen op haar gipsen been. Vier weken geleden brak ze haar voet toen ze op de stoep zou springen. ,,Ik doe gewoon een cocktailjurkje aan.’’ Overleg met haar arts over de deelname aan de verkiezing heeft ze niet gehad. Het loopgips geeft haar genoeg zekerheid. ,,Ik heb altijd de grootste mond gehad, dan moet je ook doorgaan. En ik heb ook zoveel voorbereid, dan wil je dit niet laten schieten.’’ De inzet van Angelique blijkt niet voor niets: zij gaat naar huis met de titel Miss Charity of Curves.

Hoge hakken

De titel Princess of Curves gaat naar Pamela Huisman. Zij loopt op de hoogste hakken van alle meiden; maar liefst 13,5 centimeter hoog zijn de schoenen die bij de cocktailjurk horen. Laura de Graaf viel buiten de prijzen.

Uitslagen

De prijswinnaressen: Miss popularity of Curves: Jeanine, Miss photogenic of Curves: Pamela, Miss charity of Curves: Angelique, Miss progress of Curves: Sietske, Princess of Curves: Pamela, 1st runner-up: Cheyenne, 2nd runner-up: Serena, Queen of Curves: Sandy, 1st runner-up: Janette en 2nd runner-up: Moniek.

Brenda van Olphen