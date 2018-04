Drie musketiers uit Oudehaske in de hoofdklasse tennis Noord Nederland

Al hun hele leven in dezelfde straat met elkaar met de bal in de weer. Nu maken ze met zijn drieën hun entrée op het hoogste niveau. Een unieke prestatie! Want na 15 jaar doet Oudehaske weer mee met een herenteam in de hoofdklasse tennis Noord Nederland.

Jens en Boas Deden en Gooitzen van der Schaaf groeiden met elkaar op in Oudehaske. Van jongs af aan slaan ze samen de ballen over het net. Eerst bij Tennisvereniging de Greveling. Al snel viel het talent op en werd er stevig getraind bij de bond. Een goede basis van conditie en techniek werd gelegd. Aangevuld met de talenten uit Beetsterzwaag Jacco Hanewald en Niels de Haan uit Drachten starten de heren drie jaar geleden een team. Doel van dit vriendenteam: lekker spelen en veel lol. Dat klinkt eenvoudig, maar de intrinsieke drive gaat verder. Nu ligt het doel bij handhaven in de hoofdklasse. De ambitie: speelsterkte 2 en kampioen worden.

De tweede en eerste klasse konden ze eigenlijk makkelijk aan. In het tweede jaar lieten ze in de hele competitie maar 3 punten liggen en promoveerden ze door naar het hoogste niveau van Noord Nederland. Nu na twee wedstrijden blijkt de hoofdklasse echt wel andere koek. Op zaterdag vier pittige enkel- en twee dubbelpartijen. Een competitie met 8 ploegen waarvan er 3 degraderen. De nummer 1 mag naar de landelijke competitie waar de kampioenen van 8 districten strijden om de titel kampioen van Nederland.

Afgelopen zaterdag werd Hertenkamp 1 uit Assen ontvangen op het park aan de Toel. Bijna drie uur duurde de partij van Boas, Jens sloeg drie sets en Niels serveerde als een kanon. Maar uiteindelijk alleen de linkshandige Jacco kon zich in de enkelpartij staande houden. Gooitzen had studieverplichtingen en kon zijn maten niet ondersteunen. Zijn specialiteit: “de bal altijd terug te brengen” werd gemist. Want complementair zijn de mannen. Zowel binnen als buiten de lijnen. Dat is ook de kracht. Waar Gooitzen de rally aangaat en de tegenpartij de fouten laat maken is Boas meer de aanvallende speler. Jacco is snel, Jens all-round en Niels de powerman. Het aanvullende komt goed van pas bij de dubbels. Zo wonnen dit weekend Jens en Jacco de dubbelpartij met overtuigend spel in de supertiebreak met 10-3. De jongens zijn allemaal even fanatiek en competitief. Unaniem willen ze winnen en beter worden. Dat gaat niet altijd zonder wanklanken. Met enige zelfkennis hebben ze afgesproken dat als je met je racket gooit je vijf euro in de pot moet stoppen. Boas lachend:” we wilden er aan het eind van uit eten gaan, maar denk dat we wel een weekend weg van kunnen maken.”

Ze trainen ieder individueel een fiks aantal uren per week. Gezamenlijk trainen ze in Oudehaske om elkaar en het smash court nog beter te leren kennen. De lagere opstuit was vooral voor Niels en Jacco wennen na de gravelbanen. Maar het is mooi spelen en ze voelden zich snel thuis op de banen en bij de tennisclub. Het is mooi om te zien dat een kleine club ook grote spelers kan voortbrengen. Tips voor jonge spelers die hier ook van dromen hebben ze wel. “Lekker zo’n twee keer in de week trainen en zoek pittige medespelers. Heb je plezier en uitdaging dan volgt de rest vanzelf .”

Tekst: Hanneke Schmeink