Damien McFly in Tigh Barra

Zijn geluid is een geweldig compromis tussen de tijdloze vibes van country-folk en de aanstekelijke aantrekkingskracht van popmelodieën met alleen een gitaar, mandoline, contrabas en drums. Damien, een niet-aflatende live-artiest, speelde in minder dan twee jaar meer dan 200 optredens door heel Europa en afgelopen zomer stak hij de Atlantische Oceaan over om optredens te geven in Chicago, Indianapolis en Nashville. New Start, zijn eerste single heeft veel airplays verzameld van internationale radio's (België, Duitsland, Italië, VS, VK, Brazilië, Rusland, Kroatië). In april 2015 startte Damien een Europese tournee door Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Zaterdag 21 April staat hij op het podium van Tigh Barra. Aanvang 22.00 uur.