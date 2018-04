Vier medailles voor CSC Joure in Nieuwehorne

Met gezonde zenuwen begon ze de wedstrijd en met een stralende glimlach verliet ze de sporthal. Ze heeft mooi geturnd, met een uitblinker op vloer waar ze de 2e op is geworden. Het totaal is beloond met een medaille voor de 5e plaats.

In de laatste wedstrijdronde waren Quiana Brederoo, Sarah de Jong en Anna Veenstra (Junior H) aan de beurt. De meiden hebben voor elke wedstrijd weer zenuwen, maar die zijn helemaal niet nodig. Ze mogen trots zijn op wat ze hebben laten zien vandaag! Quiana liet een mooie brugoefening zien (2e plaats) en ging uiteindelijk naar huis met een medaille voor de 5e plaats. Sarah zorgde voor een keurige sprong (3e plaats), maar greep uiteindelijk net naast de medailles met de 6de plaats. En Anna mag trots zijn op haar prestaties vandaag. Zij liet zien dat ze haar zenuwen in bedwang had op balk (4e plaats) en eindigde, zelfs met een val bij sprong, op de 8e plaats in de lijst.

In de andere baan mochten ook Evelien Kronemeijer en Jente Sietsma (Junior G) nog even hun best doen. En dat is precies wat ze gedaan hebben! Keurig gedraaid. Jente een mooie vloeiende brug oefening (1e plaats) en Evelien een perfectie balkoefening (1e). En dat is terug te zien in de eindscore, namelijk een 4e medailleplaats voor Evelien en goud voor Jente. Of ze geplaatst zijn voor de Friese Kampioenschappen en toestelfinales, moeten ze nog even afwachten.