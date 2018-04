Snelheidscontroles in De Fryske Marren

In Joure werd gecontroleerd op de Sewei en de Haskerveldweg. De hoogst gemeten snelheid bedroeg hier ruim 100 kilometer per uur, waar 50 kilometer per uur is toegestaan. Na de wettelijke correctie mocht de bestuurder nog net zijn rijbewijs houden.

Geen 60, maar 50

De oplettende bestuurder had dit waarschijnlijk al waargenomen, maar de gehele Sewei in Joure heeft nu als maximum toegestane snelheid 50 kilometer per uur. Voorheen was het gedeelte tussen de Scheen en de Geert Knolweg een 60 kilometerzone, maar door de aanpassingen van de infrastructuur ter plaatse valt nu de Sewei binnen de bebouwde kom van Joure.

Ook zijn er controles uitgevoerd op de Middenweg in Bantega, de Straatweg in Eesterga en het Westeind in Oosterzee. De hoogst gemeten snelheid op deze 60 kilometerwegen betrof 101 kilometer per uur.

In totaal zijn er achttien processen-verbaal opgemaakt vanwege het overschrijden van de maximum toegestane snelheid. Ook is er een proces-verbaal opgemaakt voor het niet handsfree bellen.

Vaker controleren

De komende tijd zullen wij vaker controleren op klachtlocaties. Helaas lukt het ons niet om alle locaties op een dag af te gaan. Mochten we nog een locatie vergeten zijn horen wij dit graag! Dit kunt u doorgeven via www.politie.nl of via een bericht aan ons.