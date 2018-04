Nynke Smeltink met brons door naar NK Turnen in Waalwijk

In Leek is 15 april de halve finale van het NK gehouden voor Turnen Dames 3e divisie. Hier kon een plek verdiend worden voor de landelijke meerkampfinale, maar ook voor de toestelfinales op 26/27 mei in Waalwijk.

In de eerste wedstrijdronde turnde Twirre Douma bij de Pupillen 1 N3. Voor haar het eerste seizoen op landelijk niveau dus dat zij de halve finale bereikte was al een knappe prestatie. Ze turnde een stabiele wedstrijd maar door de zenuwen liet ze nog wel een paar puntjes liggen en kwam net te kort voor de finale. Ze is wel een prachtige ervaring rijker en met een 14e plaats 2e reserve voor het NK meerkamp.

Nynke Smeltink turnde in de tweede ronde bij de Jeugd E. Vrolijk als ze altijd is, maakte ze van iedere oefening een feestje. Zelfs na een minder goede inturnbeurt op balk hield ze het hoofd koel en stond tijdens haar wedstrijdoefening als een huis. Op de meerkamp sleepte ze het brons in de wacht en plaatste zich daarnaast voor de toestelfinale balk.

Als laatste kwam Anneke Veenema voor CSC in actie bij de Junioren D. Door het grote aantal deelnemers was het aantal finale plaatsten gering en kon je je eigenlijk geen fout permitteren. Anneke begon dan ook sterk op brug en turnde daarna een stabiele balkoefening. Vloer verliep eveneens stabiel maar dit kwam niet tot uiting in haar score. Haar sprong was prima maar de landing wat wilder dan we van haar gewend zijn. Helaas kwam ze door de tegenvallende vloerscore net te kort voor de meerkampfinale. Ze kan met een 11e plaats tevreden terugkijken op haar halve finale.