Hattrick VC-Joure: drie teams kampioen

De volleybalcompetitie kende op vrijdag de dertiende april voor VC-Joure een unieke avond. Drie teams werden op dezelfde avond kampioen. Het derde herenteam versloeg in Joure het eerste team van Reva uit Gorredijk. In Zwolle werden de dames van C.S.V. verslagen en het tweede damesteam van Joure won overtuigend in Woudsend van Wisky.

Dames-1

Het eerste dames team was tot nu toe ongeslagen gebleven. Bij winst in Zwolle was het kampioenschap een feit. Het team wordt fanatiek gecoacht en getraind door Fred Drost, de oudste trainer/coach van deze competitie. Het team bestempeld zichzelf als het gezelligste team van de club; als blijk hiervan werd een busreis georganiseerd voor de fans die massaal mee afreisden naar Zwolle. Met 3-1 werd passend en overtuigend afgerekend met C.S.V. Naast de gezelligheid kent het team een uitstekende teamgeest. De gave techniek van spelverdeelster Leonie Boerema is een vaste zekerheid. De slagkracht van mid-aanvalster Nienke de Jong en passer-loper Nelleke Eekhof vormen de wapens waar geen tegenstander dit jaar een goed antwoord op had. In de derde set was met name de midaanvalster zeer opdreef waar door het kampioenschap na 3 sets een feit was. Bij aankomst in Joure werd het team met een erehaag gevormd door de spelers van Heren-3 (inmiddels kampioen) binnengehaald.

Heren-3

Voorafgaand aan deze erehaag had zich een thriller eerste klas ontsponnen op het hoofdveld van Sportfun. Het herenteam kent een mooie mix van jonge talenten en veteranen, waarbij de jeugd vaak een basisplaats gegund wordt. Het behalen van twee gewonnen sets zou voldoende zijn. Maar de eerste twee sets werden verloren; wedstrijdspanning maar ook een buitengewoon taai Reva. Een hoofdrol bij Reva was weggelegd voor de hoofdaanvaller Siebren van Dijk met een nagenoeg onhoudbare service en de vaardigheid vanuit elke positie in het veld gevaarlijk te smashen. In de derde set hervond Joure , na de hele set op achterstand gestaan te hebben, bij de stand 20-22 zichzelf. Een discutabele beslissing van de scheidsrechter viel in het voordeel van Joure uit. Na de winst in de vierde set was de vijfde set voor het kampioenschap niet meer nodig. Een kampioen passend, werd deze ook terecht gewonnen. Eindstand 3-2.

Dames-2

Het tweede damesteam van VC-Joure promoveert dit jaar door de winst naar de 1e klas. Het team kent een solide groep speelsters met veel ervaring in hogere competities. Het was daarom te verwachten dat zij dit jaar het kampioenschap zouden veroveren. De winst in Woudsend was overtuigend. Geen twijfel, overtuigende setstanden (11-25,17-25,11-25 en 9- 25) maakten duidelijk dat dit team voor Wisky Woudsend een maatje te groot was. Onderweg naar de promotieklas, zo wordt gefluisterd binnen de bestuurlijke leiding van VC Joure.