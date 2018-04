Goud, zilver en 3x brons voor SHELL-turnsters

Zaterdag stonden 4 turnsters van de selectie op de wedstrijdvloer in Nieuwehorne. Amarins Bosma startte haar wedstrijd vroeg in de ochtend. Ze begon op sprong waar ze goede vooruitgang liet zien met een mooie 2e score, ook op de toestellen brug en balk stond Amarins in de top drie. Vloer ging niet helemaal vlekkeloos, maar Amarins mocht bij de prijsuitreiking een mooie zilveren medaille in ontvangst nemen.

In de derde ronde was het de beurt aan Zoia Agema, Nynke Wietsma en Doutsen Oenema. De meiden startten op vloer en lieten alle drie een prima oefening zien. Ook op de andere toestellen werd door de dames goed gescoord. Bij de prijsuitreiking mochten alle dames naar voren komen. Zoia kreeg een medaille voor de vierde plaats, brons was er voor Nynke en Doutsen sleepte het goud in de wacht.

De zondag begon vroeg voor Lauren Blank, Silke van der Meulen en Birgit IJpma. De dames startten op brug waar Birgit en Silke goede oefeningen lieten zien. Bij Lauren ging het helaas even mis wat haar veel punten heeft gekost. Met goede moed op naar balk. De dames lieten zien dat ze vooruitgegaan zijn op dit toestel, vooral in netheid en stabiliteit. Helaas ging de handstand niet helemaal goed bij Silke en Lauren. Op naar vloer waar alle meiden een prima oefening lieten zien en ook sprong ging erg goed.

In de tweede wedstrijdronde kwam Inke Tijsma in actie. De start was op sprong met een prachtige overslag en een streksalto, door naar brug waar Inke mooi doorturnde en eindigde met een prachtige salto af met een strakke landing. Inke bleef op de balk staan en liet daar een mooie stabiele oefening zien. Ook de vloeroefening ging goed. Inke eindigde op een mooie zesde plaats.

Naomi Wijnsma mocht in de derde ronde haar oefeningen laten zien. Waar ze de vorige wedstrijd veel nieuwe elementen turnde, ging ze nu voor meer stabiliteit. Ze startte op balk met een gedegen oefening, daarna naar vloer waar ze haar salto perfect turnde. Ook sprong ging erg goed en bij brug heeft Naomi haar hele oefening doorgeturnd. Naomi eindigde net naast het podium met een vijfde plaats.

In de laatste ronde was het de beurt aan Rika van Willigenburg en Dyanne Pasveer. Deze dames begonnen op sprong en lieten prima sprongen zien. Door naar brug waar Dyanne een mooie stabiele oefening liet zien. Rika wou graag ophurken in haar oefening, maar helaas ging dat niet zoals gewenst. Door naar balk waar beide dames stabiele oefeningen lieten zien. Ook op vloer waren de dames goed bezig! Rika eindigde als elfde en Dyanne mocht een medaille in ontvangst nemen voor haar vierde plaats.