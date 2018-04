LANGWEER

- In Langweer wordt dit weekeinde het startschot gegeven voor het nieuwe watersportseizoen. Onderdeel daarvan is de jaarlijkse Skûtsjerun. De zeven zeemijl van Langweer, wat neer komt op 12,45 kilometer, werd bij de mannen gewonnen door Yke Zoetedal (43.06) en Jikke van de Berg (56.05) kwam bij de vrouwen als eerste over de finish. Op de halve afstand was de winst voor Dirk Slot (25.36) en Hester Groenveld (32.24).