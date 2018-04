Genieten en ontspannen in bossen van Gaasterland

Beleef de rust van de natuur tijdens de onthaastwandeling door de bossen van Gaasterland op dinsdag 1 mei. De wandeling wordt georganiseerd door Staatsbosbeheer en Bezoekerscentrum Mar en Klif en start om 15:00 uur. Opgave is gewenst via www.marenklif.nl.

Gestrest of druk in je hoofd? De boswachter van Staatsbosbeheer neemt je mee door de Gaasterlandse bossen en laat je de gunstige effecten van bewegen in de natuur ervaren. Onderweg worden ontspanningsoefeningen gedaan, zoals mindfulness en krijgen de deelnemers tips om stress te verminderen.

Opgeven kan via de website. De kosten zijn € 5,= per persoon, contant te voldoen bij de excursieleider voorafgaand aan de activiteit. De wandeling is bedoeld voor volwassenen.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de natuurexcursies in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân op www.marenklif.nl.