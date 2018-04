Battle of the Bent!

Het wordt een strijd tussen de bands op 21 april in Sint Nicolaasga. Ook de Jouster band Bent! doet mee aan de competitie. Al is de naam nog niet zeker.

,,Dat was eigenlijk een grapje, maar toen werd toch de echte bandnaam. We moeten het nog aanpassen.’’ De band bestaat uit vijf jongeren: toetsenist Hilda Hoekstra (17), zangeres Diete de Regt (16), gitarist Laurens Terlaak Poot (19), Maurits Rijpkema (drummer) en gitarist Bram Faber (16).

Tien bands doen mee aan de derde Battle of the Bands: vier uit Joure, één uit Lemmer, twee uit Sint Nicolaasga en drie uit Sneek zullen allemaal vier nummers ten gehore brengen. Daarna mag het publiek stemmen. De winnende groep wint de Battle-troffee en een liveoptreden in Noardewyn, het muziekprogramma van Omrop Fryslân. Een prijs die de Bent!leden wel zien zitten.

Een paar leuke optredens hebben ze het afgelopen jaar al gehad. Zo stonden ze op het podium van Neushoorn in Leeuwarden, mochten ze spelen in de Ierse Pub en genoot publiek in de Midstraat van hun muziek. ,,Wij zijn de oudste band van het Toanhûs’’, zegt Laurens. ,,Maar de concurrentie kan ik niet echt inschatten. Ik durf niet te zeggen of wij gaan winnen.’’

Bent! speelt popmuziek met uitstapjes naar rock en alternatief; ‘eigenlijk gewoon chille muziek.’ De bekende nummers vinden ze het leukst om te spelen. Op de setlist voor de wedstrijd staan dan ook nummer van de Artic Monkeys, Coldplay, Paolo Nutini en Krezip. De definitieve lijst moet nog worden gemaakt.

Bijzonder aan deze editie van de Battle is dat de talenten van deze avond kans maken op een ticket voor NEO MusicLABS onder begeleiding van de de Malinese muzikant Bouba Keita. Tijdens het juryberaad zal de band van Bouba optreden. Jongeren die meedoen aan een MusicLAB starten met een weekendsessie, waarna een coachtraject van acht weken volgt. Samen met Bouba werken ze toe naar een professioneel optreden op een regionaal podium of bekend muziekfestival.