Shockwavetherapie bij De Merk

Door behandelingen met shockwave therapie kunnen deze, vaak chronische, pijnklachten voorgoed verdwijnen. Zelfs verkalkingen zijn goed behandelbaar.

Met de behandeling wordt een behandelkop schokgolven op de pijnlijke plek gericht. Door middel van echografie wordt de precieze plek vastgesteld. De shockwaves stimuleren weefsel herstel en stofwisseling, vergruizen verkalkingen en verbeteren de bloedcirculatie waardoor pijnklachten bestreden worden.

Internationaal onderzoek toont aan dat deze nieuwe therapie effectief is voor klachten die met andere therapieën soms moeilijk behandelbaar zijn. Vaak zijn patiënten met chronische klachten al met medicatie of fysiotherapie behandeld, zonder tijdelijk of blijvend succes. Shockwave therapie verhoogt de genezingskans tot 85 %. In aanvulling op de shockwave wordt oefentherapie toegepast. Behandeling wordt dan veelal vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekering.