Leerlingen Westermarskoalle krijgen buiten les

De Westermarskoalle deed op 10 april mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les.

Buitenles is niet alleen goed voor de leerprestaties van de kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk. Daarom willen steeds meer leerkrachten vaker met hun leerlingen naar buiten. Zij verwachten dat buitenlessen een positiefeffect hebben op de leerprestaties van leerlingen. Door regelmatig reguliere lesstof in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken, onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs en met veel meer plezier.

Een buitenles biedt ook mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagendere lessen te geven. Het zijn lessen waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tijdens het leren. Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar heeft ook positieve effecten op cognitieve processen. Volgens schooljaar zal de Westermarskoalle zeker opnieuw deelnemen aan de Nationale Buitenlesdag.