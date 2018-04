Vrachtwagenchauffeur die dodelijk ongeval veroorzaakte: 'Ik ben een moordenaar'

Het ongeval gebeurde op 12 september 2016, iets voor vier uur 's middags. De verdachte kwam met zijn truck vanuit de richting Sneek en was bijna zonder snelheid te minderen achterop een rij auto's gereden die voor de rotonde stonden te wachten. De vrachtwagen sleepte de Seat Ibiza van een 51-jarige inwoner van Zaandam mee. Tachtig meter verderop kwamen de auto's tot stilstand, beide voertuigen vlogen in brand. In totaal waren er acht auto's bij de botsing betrokken.

De Zaandammer zat bekneld in zijn auto, hij overleed ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur werd door een collega uit de cabine gehaald. De man schreeuwde 'Ik ben een moordenaar', hij was in tranen en volkomen overstuur. De vrachtwagenchauffeur zei in eerste instantie tegen de agenten dat hij tijdens het rijden met zijn navigatiesysteem bezig was geweest. Dat zwakte hij in latere verhoren en op de zitting af: hij had misschien een seconde op het scherm gekeken.

Prutsen aan de navigatie deed hij niet. 'Dat doe ik nooit, ik stel het altijd in voor ik vertrek'. Hij zou alleen hebben gekeken hoe lang het nog rijden was tot hij bij het eindpunt was, in dit geval Emmeloord. Waarschuwingsborden -'Kans op file'- had hij niet gezien. Hij kon zich überhaupt niets meer herinneren, vanaf het moment dat hij bij Sneek de A7 was opgereden.

Het geheugen reageert vaak zo in dit soort situaties, wist rechtbankvoorzitter Kees Post: 'We zien dat hier vaker'. Weggebruikers die achter de vrachtwagen van de verdachte reden hadden geen remlichten zien oplichten. De man is waarschijnlijk met een gang van 80 kilometer per uur achterop de file gebotst. Volgens de ongevalsanalisten van de politie is het ongeval aan de vrachtwagenchauffeur te wijten, hij heeft niet of onvoldoende opgelet. Daar ging de officier ook van uit. De man is volgens Van Overbeeke niet opzettelijk op de file ingereden, maar hij heeft wel schuld aan het ongeval.

De Leeuwarder rechtbank doet op 26 april uitspraak.

Tekst: Renze van der Sluis