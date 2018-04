Voorarrest Jouster met twee weken verlengd

De andere verdachte, een 28-jarige man uit Leeuwarden, wacht hetzelfde lot. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.

Op dinsdag 6 februari troffen agenten het levenloze lichaam aan van de 56-jarige in zijn woning aan de Molefinne in Heeg. De politie startte direct een onderzoek maar uit technisch en tactisch onderzoek bleek niet direct of er sprake was van zelfdoding of dat er sprake was van een misdrijf. Ook sectie door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)en voorlopig sporenonderzoek gaven nog geen uitsluitsel.