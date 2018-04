Een kindje is vrijdagmiddag drijvend in het water aan it Jacht in Joure aangetroffen. Buurtbewoners zijn meteen begonnen met reanimeren.

Dat meldt de LC. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, kwamen ter plaatse in verband met de hulpverlening. Het slachtoffertje is behandeld in de ambulance. Het is nog niet bekend hoe het met het kindje is.