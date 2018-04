Sido Nijholt naar selectie WK Paddle

Padel is een snel groeiende racketsport met een eigen identiteit en cultuur. Op een veld 10 bij 20 meter, omringd door glazen wanden met in het midden een net, strijden twee teams van twee personen tegen elkaar. ,,Deze zomer vinden de kwalificatiewedstrijden plaats voor deelname aan de WK Padel eind dit jaar in Paraguay’’, vertelt Nijholt. ,,Ik maak deel uit van het nieuwe daarvoor geselecteerde team. Door hard te trainen, heb ik dit jaar veel vooruitgang geboekt. Het is mooi dat Joure sinds april 2016 een eigen padelbaan heeft op het terrein van TV Joure. Inmiddels is ook de bouw van de tweede baan van start gegaan. De belangstelling voor de padelsport neemt toe.’’

Meer informatie is te vinden op www.padelbond.nl.

Gea de Jong-Oud