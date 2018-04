Doopsgezinde Gemeente Fair Trade

In de Doopsgezinde Gemeente is donderdagavond het Fair Trade certificaat uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering.

De kerkgemeenschap in Joure heeft zich als doel gesteld om maatschappelijk betrokken te zijn. Daar hoort duurzaamheid en Fair Trade ook bij. In Joure zijn zij de eerste kerkelijke gemeente die dit keurmerk krijgt. Zij schenken Fair Trade koffie, Fair Trade avondmaalswijn en halen cadeautjes uit de wereldwinkel van de wereldwinkel op te verkopen op de voor- en najaarsvergadering.

Ook komt het onderwerp duurzaamheid ter sprake bij gespreksgroepen en gaan ze in het kerkblad regelmatig publiceren over Fair Trade. Op deze manier hopen zij uit te dragen dat ze niet alleen bezig houden met de opbouw van de gemeente, maar ook met het behoud van het milieu en eerlijker beloning van mensen over de hele wereld.