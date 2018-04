Bornego Joure doet mee aan (inter)nationale rapchallenge

Leerlingen uit klas 2c van Bornego Joure doen mee aan het project ‘Global Goals rap challenge 2018’. In vier workshops leren ze onder leiding van rapper Jermain Bridgewater rappen en een eigen rap en videoclip maken over ‘Global Goals’. Inmiddels heeft de klas al twee masterclasses gehad van de Utrechtse rapper.

Global Goals

In 2015 hebben verschillende wereldleiders samen 17 ontwikkelingsdoelen, zogenaamde ‘Global Goals’ vastgesteld die een betere wereld moeten opleveren. Te denken valt hierbij aan onder andere geen armoede, beter onderwijs, geen honger en vrede. Het doel van de rapwedstrijd is om jongeren tussen 10 en 18 jaar door middel van rap-workshops bewust te maken van deze doelen. Rapper Jermain Bridgewater zet zich al drie jaar in voor dit project. Hij vindt het belangrijk dat jongeren hun stem laten horen.

Winnaar

De gemeente De Fryske Marren heeft Miks Welzijn benaderd om mee te doen aan de rapchallenge. Zij vroegen het Bornego College om mee te doen. Daarnaast zijn er nog vier scholen uit Nederlandse gemeentes die gaan strijden om de nationale titel. Wie krijgt de meeste views en likes op Youtube en Facebook? De landelijke winnaar wint een optreden met Jermain Bridgewater. De nationale winnaar strijdt vervolgens om de wereldtitel en de internationale winnaar mag meedoen in een videoclip met Jermain Bridgewater.

Donderdag 19 april en donderdag 26 april komt Jermain Bridgewater de laatste twee workshops geven aan klas 2c van het Bornego College in Joure.