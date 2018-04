Sjoelen bij KleurrijkMiks

JOURE

Het is bijna Koningsdag. Voor de vrijwilligers van KleurrijkMiks een goede reden om vrijdag 20 april om 10 uur de sjoelbakken en enkele andere spelletjes voor de dag te halen, in het kader van de Koningsspelen. Vrouwen uit Joure en wijde omgeving kunnen mee schuiven. Voor de gezelligheid of lekker fanatiek, voor een hoge puntenscore.