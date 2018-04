Oranjerie en Busmuseum ‘plekken die je gezien moet hebben’

De Oranjerie in Joure en het Nationaal Openbaarvervoersmuseum in Ouwsterhaule zijn opgenomen in het boek van Maarten Boersema: ‘111 plekken in Friesland die je gezien moet hebben’. Daarnaast staan onder andere Museum Joure erin vermeld, het Woudagemaal in Lemmer, Foodbar Picknickers in Terherne, Wijndomein De Heidepleats en de Kopie van Lourdesgrot in Sint Nicolaasga.

Maarten Boersema (1986) is predikant in Blija en daarnaast freelance-fotograaf en journalist. Hij reisde afgelopen jaar heel Friesland door en ontdekte prachtige plekken. Met als resultaat een prachtig boek, dat op vrijdagmiddag 20 april wordt gepresenteerd bij boekhandel Van der Velde in Leeuwarden. In het voorwoord van het boek noteert Boersema: “ Voor deze gids ben ik kriskras door Friesland gereisd en heb ik de provincie van heel veel verschillende kanten mogen zien. Ik heb geleerd van historische gebeurtenissen die Friesland hebben gevormd. Ik ben onder de indruk geraakt van de veelzijdigheid aan landschappen in deze prachtige provincie. Ik ben getroffen door de strijd tegen het water, die een duidelijke weerslag in landschap, cultuur en identiteit heeft veroorzaakt. Een aangename verrassing waren de gepassioneerde ondernemers met oog voor smaak op een heleboel vlakken. Ik ben gecharmeerd geraakt door bijzondere, eigenwijze en soms gekke musea. Door dit alles heb ik nog meer liefde en hart gekregen voor deze provincie vol met karakter, cultuur, sport, eigenheid, schoonheid, gemeenschapsgevoel en zoveel meer. Het is terecht, zo heb ik gezien, dat Leeuwarden en daarmee heel Friesland zich in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen.”

Het boek dat Boersema schreef staat overigens niet op zichzelf maar vormt onderdeel van een 111-plekken-serie van Uitgeverij Thoth. De serie verschijnt naar het voorbeeld van en in samenwerking met de succesvolle 111 Orte-serie van de Duitse uitgever Emons. In Nederland bestaan 111-plekkenboeken voor Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Het Gooi, Dordrecht en Zeeland. Het is mooi dat er aan het begin van het 'buitenseizoen' nu ook een boek verschijnt met als titel '111 Plekken in Friesland die gezien moet hebben'. Het is een mooie manier om de omgeving waarin je woont opnieuw te gaan ontdekken want je mist vaak meer dan je ziet.