Modelspoorbeurs in ‘t Haske Joure

De Modelspoorbeurs komt op zaterdag 14 april naar ‘t Haske in Joure. Het is alweer het vijftiende jaar dat de beurs wordt gehouden.

Op de beurs kan men snuffelen tussen kramen met allerlei gebruikte treinen en andere spoorse zaken, en even lekker bijpraten over deze oude hobby die begonnen is met opwindtreintjes en tegenwoordig gestuurd wordt door de modernste digitale technieken. Elke bezoeker ontvangt gratis de posterkalender2018, de agenda met data van de volgende beurzen en het Eurospoor-Express modelspoormagazine met info over Eurospoor en modelspoor.

De zaal is geopend van 10.00 - 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen € 3,00 en kinderen € 1,30. Kijk voor meer informatie op de website..